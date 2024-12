Einladung zur Gründung eines Soli-Kreises für die Ford-Beschäftigten

In einer Situation, in der immer mehr Unternehmen wie VW, Thyssen, ZF oder Bosch dazu übergehen, ihre Probleme auf uns abzuwälzen sind die Ford-Kollegen und -Kolleginnen herausgefordert, um ihre Arbeitsplätze zu kämpfen. Manche Familien haben ihre Söhne und Töchter seit Generationen zu Ford geschickt und dieses Werk mit aufgebaut. Wenn diese Familien jetzt die Zeche zahlen sollen, geht uns das alle etwas an! Diesen Kampf wollen wir praktisch unterstützen!

Wir gründen uns am

Mittwoch, 11. Dezember

um 17.30 Uhr – 18.45 Uhr

im Demokratie Space, Kalker Hauptstraße / Ecke Neuerburger Straße

------ ✂ bitte zuhause abgeben!

Liebe Frauen, es kommt eine Kraftprobe auf uns alle zu. Noch arbeiten unsere Männer/Frauen/Partner/Jugendlichen bei Ford. Sie brauchen Ermutigung und Unterstützung und praktische Hilfe, ihr sicher auch! Gemeinsam können wir den Kampf um ihre Arbeitsplätze gewinnen!

Macht mit im Solidaritätskreis für den Kampf der Ford-Kollegen und -Kolleginnen