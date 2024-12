Erneut landesweiter Streik gegen Meloni-Regierung

Vergangene Woche kündigte der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus die Streichung von 2.000 Stellen im Bereich Verteidigung und Raumfahrt an, davon 540 in Frankreich. Auch der Thaleskonzern will 1.300 Stellen im Raumfahrtbereich und im Bereich Satelliten und Dienstleistungen vernichten, davon 1.000 in Frankreich. Gegen diese Pläne rief die französische Gewerkschaft CGT zu Protesten am Mittwoch und mehrstündigen Streiks am Donnerstag auf. Die CGT vertritt bei Airbus rund 12 Prozent der Beschäftigten. Die angekündigten Stellenstreichungen betreffen auch Werke in Italien, Deutschland und Großbritannien.