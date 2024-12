Esther Bejarano wäre heute 100 Jahre alt geworden

Esther, die zwar Klavier spielen konnte, aber zuvor nie ein Akkordeon in der Hand gehabt hatte, behauptete kühn, das Instrument spielen zu können – und tatsächlich schaffte sie es, das von der Orchesterleiterin geforderte Lied vorzuspielen.

Nach dem Krieg wanderte sie nach Israel aus, verließ das Land aber wegen ihrer Kritik an der zionistischen Politik gegenüber den Palästinensern. Sie war lebenslang eine Friedensaktivistin, ging in Schulen, engagierte sich in der VVN-BdA und unterstützte die BDS-Bewegung. Ich konnte sie am 8. Mai 2016 bei einem Konzert mit der Rap-Band Microphone Mafia erleben und war beeindruckt. Ihr Buch „Erinnerungen – Vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rap-Band gegen rechts“ kann ich nur empfehlen.

Es ist eine Reise durch Bejaranos bewegtes Leben: Sie erzählt über ihre Erfahrungen in den Konzentrationslagern Auschwitz und Ravensbrück und von der Befreiung, vom Neuanfang in Israel, von ihrer Ausbildung als Sängerin und ihrer Arbeit als Musiklehrerin und berichtet schließlich von ihrer Rückkehr nach Deutschland und den hier fortgeführten Einsatz gegen den Faschismus.

Ein beeindruckendes Buch einer beindruckenden Frau - auch als schönes Weihnachtsgeschenk geeignet!

Bejarano, Erinnerungen: Vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rap-Band gegen rechts

kartoniert

216 Seiten

Preis: 17,00 €

ISBN: 978-3-948478-00-1

Zu bestellen unter

www.people-to-people.de

bestellung@people-to-people.de

Tel.: 0201 25915

oder erhältlich im

Ladengeschäft People to People

Hauptstraße 40

45879 Gelsenkirchen