JETZT ERST RECHT! - ATIF übersetzt und verbreitet MLPD-Erklärungen

Federal Seçim Komisyonu MLPD’nin Seçimlere Katılmaması Kararını Verdi in Avrupa

ATIF, die Könförderation der Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei in Europa, hat die Pressemitteilung der MLPD vom gestrigen 10. Dezember ins Türkische übersetzt und verbreitet sie. So erfahren türkischstämmige Migranten von den Angriffen auf die Parteienrechte der MLPD. Praktische Solidarität und Unterstützung! In Kürze wird es auch eine türkische Übersetzung der heutigen Erklärung des Zentralkomitees der MLPD geben. Die MLPD bedankt sich recht herzlich!