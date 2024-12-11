Federal Seçim Komisyonu MLPD’nin Seçimlere Katılmaması Kararını Verdi in Avrupa, Haberler, Manset 11 Dezember 2024

HABER MERKEZİ|11.12.2024|Federal Seçim Komitesi’nin istediği yapılırsa, Almanya Marksist-Leninist Partisi (MLPD) Şubat 2025’te yapılacak erken federal seçimlere katılamayacak. MLPD’nin itirazı ve talebi üzerine dün, (Salı) Federal Seçim Komitesi Berlin’de toplandı ve „partiyi etkili bir şekilde temsil edemedikleri“ gerekçesiyle MLDP’nin seçimlere katılmaması kararını verdi.

Federal Seçim Komitesi, üçe karşı yedi oyla MLPD’nin yeni seçimlere katılmasını istemediğine karar vererek parti haklarına saldırdı. CDU, CSU ve AfD’nin temsilcilerinin yanı sıra Federal İdare Mahkemesi’ndeki iki yargıç ve önemli ölçüde Yeşiller’den oluşan gerici grup adaylığa karşı oy kullandı Bu, Federal Seçim Komitesi’nin olağan toplantısında üçte iki çoğunlukla MLPD’nin parti statüsünde olmadığına ve dolayısıyla seçimlere katılamayacağına karar verebileceği anlamına geliyor.

MLPD, bir sonraki federal seçimlere katılma başvurusunu Eylül ayında Federal Geri Dönüş Memuru’na bildirmişti. „Ön incelemenin“ bir parçası olarak Federal Seçim Komitesi, partiye, yönetim kurulu seçiminin yapıldığı son parti konferansının iki yıldan uzun bir süre önce olması nedeniyle yönetim kurulunun „hareket etme kabiliyetine sahip olmadığını“ bildirdi. Salı günü gerekçe olarak Federal Seçim Komitesi, Parti Yasası’nın 11. Maddesine ve ilgili yorum literatürüne atıfta bulundu.



MLPD tüzüğü 1982’den bu yana parti konferanslarının dört yılda bir yapılmasını şart koşuyor. 1987’den bu yana federal düzeyde seçimlere katılırken bu durum Federal Seçim Komitesi tarafından hiç gündeme getirilmedi.



MLPD üyeleri dün Berlin’de yapılan toplantı sonrası Brandenburg Kapısı önünde düzenlediği bir miting ile kararı protesto etti. Yapılan açıklamada, parti liderliğinin yasal olarak hareket etme yeteneğinden şüphe duyulması durumunda, „bunun sonucunda MLPD artık kendi ofisi için bilgisayar bile satın alamayacak“ denildi.

MLPD başkanı Gabi Fechtner yaptığı açıklamada „Yasadaki şu anda tartışılan hükümler, 35 yılı aşkın bir süredir MLPD’nin yetkililer tarafından seçilmek üzere onaylanmasına engel olmadı“ dedi ve ekledi “O zamandan bu yana değişen tek şey siyasi durum. Alman tekelci sermayesinin gerici bir dönüşünü yaşıyoruz: fabrikalardaki işgücüne yönelik açık saldırılar, sosyal hakların sert bir şekilde ortadan kaldırılması, küresel çevre felaketinin yıkıcı tehlikeleri ve 3. dünya savaşı için hazırlıklar… Almanya’da faşist bir eğilim ve demokratik hak ve özgürlüklere yönelik saldırılar açıkça ortadadır. MLPD’nin parti haklarının özüne yönelik anti-komünist saldırı, Almanya’daki sağa dönüşün yeni bir göstergesidir.”

Brandenburg Kapısı ve ana tren istasyonunda yapılan eyleme ATİK’de katılarak MLPD ile dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

MLPD’nin ise alınan bu anti demokratik karara itiraz etmesi bekleniyor.

https://www.atik-online.net/blog/federal-secim-komisyonu-mlpdnin-secimlere-katilmamasi-kararini-verdi