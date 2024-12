Dorsten

Gegen die faschistische Gefahr - „Make Socialism great again!“

Herzlichen Glückwunsch zum tollen Titelbild des aktuellen Rote-Fahne-Magazins mit „Make Socialism great again!“, unterlegt von Bildern einiger unserer Kandidaten zur Bundestagswahl auf der Titelseite. Das war genau richtig für die Sammlung von Unterschriften in Dorsten für Stefan Engel als dortigen Direktkandidaten. Denn so konnten wir ihn auch besonders „herzeigen“ mit Bild, was immer gut ist.

Korrespondenz