Wintermarkt Horster Mitte

Gesprächsrunde "Make Socialism great again!" mit Stefan Engel und Lisa Gärtner

Unter dem Titel "Make Socialism great again!" findet am Samstag, den 14. Dezember auf dem Wintermarkt der Horster Mitte in Gelsenkirchen eine interessante und spannende Gesprächsrunde statt. Wie geht es weiter im Kampf um die Wahlzulassung der MLPD? Wie wird der Wahlkampf aussehen? Wie kann man ihn unterstützen? Mit Stefan Engel, Direktkandidat für Bottrop/Gladbeck/Dorsten und Lisa Gärtner, Direktkandidatin für Gelsenkirchen.