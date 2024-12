Gewerkschaftliche Streiks ausweiten bis die Vorstandspläne vom Tisch sind

Heute stehen alle VW-Standorte 4 Stunden in jeder Schicht im Warnstreik. Richtig so! Alle Standorte gemeinsam gegen die Horrorpläne von VW. Auch Osnabrück sollte endlich einbezogen werden. Oliver Blume provoziert auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg und behauptet, die „Arbeitskosten“ wären zu hoch. Was den für „Kosten“? Baut er die Autos oder wir? Unsere Arbeitskraft schafft den Mehrwert.



Wenn die Werke mal ein paar Tage und Wochen stehen – dann merkt VW wie ernst wir es meinen. Dann fällt ihnen plötzlich auf, wie wertvoll unsere Arbeitskraft ist.

Der Aufruf des Vorwärtsgang zum selbstständigen Streik letzte Woche Donnerstag schlug ein. Überall Diskussionen, breite Stimmung für selbstständigen Streik. Aber auch noch zu viel Angst und Abwarten auf andere. Dazu kommt die Unerfahrenheit, dass bei VW in den letzten Jahrzehnten kaum selbstständige Streiks waren. Aber ungewöhnliche Angriffe erfordern auch ungewöhnliche Kampfmaßnahmen. Die bisherigen Kampfformen kommen an ihre Grenzen, um unsere Interessen durchzusetzen. In so einer Situation muss man über den eigenen Schatten springen, müssen Leute den Anfang machen, die Angst überwinden.

Eine Meinung: „Wilder Streik ist illegal“. Ja. Weil es schlechte Gesetze sind. Nach dem Gesetz dürfen wir nicht mal gegen die Verlagerung von Fertigungen aus unseren Standorten oder für die Übernahme unserer befristeten Kollegen streiken. Dieses Streikrecht müssen wir uns nehmen und dafür über den uns zugebilligten gesetzlichen Rahmen hinausgehen. Was ist das denn für ein Land und für Gesetze, wo den Kapitalisten ihre offene Diktatur erlaubt ist, Werke zu schließen, Löhne zu kürzen, Leute auf die Straße zu setzen. Und wir sollen brav weiter unsere Arbeit machen? Der Arbeiter muss seine Arbeitskraft verkaufen, um seine Familie zu ernähren. Aber im Unterschied zu Sklaven sind wir nicht leibeigen und müssen uns das Recht nehmen zu streiken.

Wenn VW mit diesen Plänen durchkommt, wäre das ein Dammbruch. VW ist das Flaggschiff, bundesweit einen Kurs durchzusetzen, wo die Arbeiter sich den offenen Angriffen der Diktatur der Monopole beugen sollen. Wir sehen schon bei Stahl ähnliche Horrorprogramme. Deshalb liegt auf der Hand, dass wir auch mit anderen Belegschaften gemeinsam kämpfen. Nächste Woche sind auch wichtige Versammlungen und Protestaktionen bei Stahl, Ford und weiteren Betrieben geplant.

Die Arbeiterbewegung wurde lange für tot erklärt, im letzten Jahr waren Millionen an Streiks beteiligt. Aber unsere Einflussnahme muss noch weitergehen. Gemeinsam geführte Arbeiterstreiks über die Branchenstandorte hinweg, konzernweite offensiv geführte Streiks, die Arbeiteroffensive können die Republik aufmischen. Und es gibt genug andere Rechnungen, die wir offen haben: mit der Regierung, der rechten „Opposition“ und faschistischen Gefahr, Angriffen auf soziale Errungenschaften wie bei Renten oder Mieten, Protest gegen die zunehmende Kriegspolitik (Stichwort „Kriegstüchtigkeit“) und Waffenlieferungen, und globale Umweltkatastrophe. Die Monopole, die uns konkret im Konzern angreifen sind auch die, die diesen Kurs durchsetzen.



In welcher Zukunft sollen unsere Kinder leben? Um nicht weniger geht es zur Zeit und da haben wir Arbeiter große Verantwortung!

Für Montag gilt: Wir begrüßen die bundesweiten, konzernweiten gewerkschaftlichen Streiks am Montag! Er muss konsequent für unsere Forderung stehen, nicht für Verzicht. Der Auftrag an die Tarifkommission steht: 7 Prozent und 170 € für die Azubis. Jetzt Urabstimmung und Vollstreik, ohne darauf zu warten!

Keinen Abschluss ohne unsere Zustimmung, kein Abschluss ohne Vollstreik!

Überall muss es wieder kämpferische Demonstrationen und wirkliche Streiks geben!



Weiten wird die Streikzeit nach den 4 Stunden aus. Gewarnt wurde genug. Alle Werke stehen still, wenn unser starker Arm es will.



Machen wir die IGM zu unserer Kampforganisation. Wir brauchen sie nicht als bloßen Verhandlungsführer und erst recht nicht als Co-Manager.

Der politische Generalangriff von VW und Co. muss mit voller Kampfkraft zurückgeschlagen werden.



Kein Frühschluss bei dem alle nach Hause gehen. Unsere Stärke liegt doch gerade in der Organisiertheit und Masse. Genau das aufzulösen und stattdessen alleine zu Hause zu sitzen ist jetzt mehr als kontraproduktiv.

Verbinden wir gewerkschaftliche und selbstständige Streiks!

Konzernweiter Streik bis die Vorstands-Pläne vom Tisch sind!