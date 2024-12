Intensive Diskussion bei VW – informiert durch "Rote Fahne News"!

Die Zustimmung zum Streik um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz in den Werken steigt. Viele hoffen aber noch darauf, dass dieser von der Gewerkschaftsführung oder dem Betriebsrat geführt wird.



Ängste und Unsicherheiten sind der größte Hemmschuh, selbst einen solchen Streik in die Hand zu nehmen, auszulösen und zu führen. Alle wollen wissen, was in den anderen Werken los ist und wie die Kollegen sich dort positionieren. Was sind die richtigen Forderungen?



Kritisch setzten sich VW-Kollegen über „Keine betriebsbedingten Kündigungen“ auseinander. Das hieße ja Zustimmung zum „sozial verträglichen“ Arbeitsplatzabbau z.B. über Frührente. Der ist aber überhaupt nicht sozial verträglich, weil er die Jobs für die Zukunft der Jugend nimmt. Sie einigten sich schnell auf „Keine Kündigungen“. Aber auch ein Austausch über Unterdrückungsmaßnahmen findet statt. In Wolfsburg berichtete ein Kollege, dass Kollegen in Sachsen Ärger wegen einer IG-Metall-Aktion bekommen hätten. Als die anderen fragten, woher er das hätte, sagte er: „Von RF News, musst du auch mal lesen.“.



Rote Fahne News, das Newsportal der MLPD, steht voll an der Seite der Kolleginnen und Kollegen. Statt den Horrorkatalog von VW als alternativlos darzustellen, wie die bürgerlichen Zeitungen, informieren wir täglich aus den Betrieben, von den Fließbändern, Streikaktionen und Pausenversammlungen zur Unterstützung des Kampfs der VW-Arbeiter mit sozialistischer Perspektive!