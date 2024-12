International gegen Faschismus, Krieg und Rassismus in Europa!

Die Welt steht vor der Gefahr eines dritten imperialistischen Verteilungskrieges. Während das kapitalistische System versucht, seine Krisen durch regionale Kriege zu überwinden, vertiefen sich Konflikte in Regionen wie Kurdistan, Palästina, Syrien, der Ukraine und dem Jemen als Teil des hegemonialen Kampfes imperialistischer Mächte. Diese Kriege führen zur Ausbeutung von Bodenschätzen, zur Unterdrückung der Freiheitskämpfe der Völker und zwingen Millionen von Menschen zur Flucht.

Status für Kurdistan

Der Freiheits- und Identitätskampf des kurdischen Volkes wird durch die Unterstützung imperialistischer Mächte behindert. Der türkische Staat, der Abdullah Öcalan seit 25 Jahren in Isolationshaft hält, setzt seine aggressiven politischen Angriffe in allen Teilen Kurdistans fort, um dem kurdischen Volk einen Status zu verwehren. Während die Türkei versucht, Rojava im Chaos Syriens mit Hilfe von dschihadistischen Gruppen zu zerstören, führt sie im Süd-Kurdistan militärische Operationen und Menschenrechtsverletzungen durch.

Feindlichkeit gegenüber Migrant:innen und zunehmende Diskriminierung



Kriege, Klimakrisen und wirtschaftliche Ungerechtigkeiten zwingen Millionen Menschen zur Flucht, die in den Aufnahmeländern rassistischen Angriffen und Diskriminierung ausgesetzt sind. Besonders in Europa stärken die migrationsfeindlichen Politiken der Bourgeoisie rechte und faschistische Parteien. Migrant:innen werden als Sündenböcke für Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit dargestellt.

Militarismus und Sexismus nehmen zu

Mit dem Anstieg des Militarismus sind Frauen und LGBTQ+ Personen verstärkter Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt. Während Frauen in Kriegsgebieten Opfer von sexueller Gewalt und Versklavung werden, stehen sie in Europa vor erheblichen Hindernissen im Zugang zur Arbeitswelt und bei der Gleichstellung der Löhne.

Jugend wird Militarismus geopfert

Die Jugend in Europa wird durch Chancenungleichheit im Bildungssystem benachteiligt und durch Militarismus und Nationalismus manipuliert. Dies gefährdet ihre Zukunft und Perspektiven.

Lasst uns den internationalen Kampf stärken

Der gemeinsame Kampf der Völker, Frauen, Arbeiter:innen und Jugend gegen Krieg, Faschismus, Rassismus und Migrant:innenfeindlichkeit ist von entscheidender Bedeutung. Als Europäische Demokratische Kräftevereinigung rufen wir alle fortschrittlichen Kräfte auf, am 14. Dezember in verschiedenen Städten Europas an Aktionen teilzunehmen, um den internationalen Kampf für Frieden, Gleichheit und Freiheit zu stärken.

Bündnis der Europäischen Demokratischen Kräfte – ADGB

Bestätigte Aktionsorte

Schweiz: Bern, Basel, Zürich, Genf

Deutschland: Nürnberg, Frankfurt, Hamburg, Köln, Mannheim, Stuttgart

Belgien: Brüssel

Österreich: Wien

Frankreich: Paris