„Jetzt müssen wir Solidaritätsaktionen machen“

Ein sehr junger Kollege wollte erst kein Flugblatt nehmen, weil er dachte, das geht ihn nichts an. Wir sagten, dass seine Kinder ja auch noch irgendwo arbeiten wollen, dass mit dem knallharten Vorgehen bei Stahl und VW Maßstäbe gegen alle Belegschaften gesetzt werden sollen. Und dass es uns in den nächsten zwei Jahre auch ähnlich gehen kann. Er wollte drüber nachdenken und mit Kollegen in der Abteilung sprechen.

Ein Kollege meinte, sie haben den VW-Kollegen schon einen Brief geschrieben und fragte: "Was können wir noch tun?" Ein anderer fragte interessiert: "Streiken die schon?"

Ein weiterer sagte: "Wenn die Kollegen bei VW heute rausgehen, sollten wir das auch machen ... Solidaritätsaktion ... Aber können die das nicht etwas vorher ankündigen?" Wir wiesen darauf hin, dass es auf dem Nachrichtenportal rf-news täglich unter „Alles auf einen Blick“ eine ganze Liste von Meldungen und Korrespondenzen aus den Betrieben und den Auseinandersetzungen unter den Belegschaften gibt. Es lohnt sich, die anzusehen, um sich ein Bild über die inzwischen hohe Streikbereitschaft und die praktischen Erfolge zu machen. Und, um ständig richtig informiert zu sein.