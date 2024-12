Scholz stellt Vertrauensfrage am Montag, den 16. Dezember

Die Koordinierungsgruppe des Duisburger Stahl-Solidaritätskreises informiert und lädt ein: Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, anbei erhaltet ihr die Einladung des Solidaritätskreis Stahl "Keiner schiebt uns weg" zu einem Treffen am kommenden Samstag, 14.12., 15.00 Uhr, im "kulturiges" im Hamborner Ratskeller (Duisburger Straße 213). Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, den Kampf der Stahlarbeiter gegen die Kahlschlagpläne - nicht nur - des thyssenkrupp-Vorstands zur Sache der Bevölkerung in Duisburg und darüber hinaus zu machen. Die Zeichen der Stahlarbeiter und anderer Belegschaften stehen auf Widerstand. Gestern protestierten die Stahlbelegschaften in Kreuztal gegen die geplante Stillegung des thyssenkrupp-Standortes, heute die tkSE-Kollegen in Duisburg vor ihrer Betriebsversammlung (15.45 Uhr ab Parkplatz Landschaftspark Nord). In den Betrieben diskutieren die Kollegen intensiv über einen notwendigen selbständigen Streik, bis die Konzernpläne vom Tisch sind.

Also: viele Gründe, jetzt aktiv zu werden. Kommt und mobilisiert zum Treffen des Soli-Kreis. Keiner schiebt uns weg: Einer für Alle - Alle für Einen!

Herzliche und solidarische Grüße, Jürgen Blumer (für die Koordinierungsgruppe)

