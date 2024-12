Argentinische Revolutionäre zur Situation in Deutschland

Elena H Ríos, ZK der PCR Argentinien

Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben die Informationen über die offene Situation in Deutschland erhalten.



Die Informationen über den wichtigen Prozess des Kampfes der Arbeiterklasse und des deutschen Volkes, die Beschreibung der wirtschaftlichen und politischen Krise, die den aktuellen Wahlprozess eröffnet hat, und die Rolle der MLPD in diesem Prozess sind für uns sehr nützlich. Aus all dem haben wir eine Synthese erstellt, die wir in der nächsten Ausgabe unserer Zeitung veröffentlichen werden.



Wir hoffen, euch über die Situation, die in dem komplizierten internationalen Kontext, in dem wir leben, von großer Bedeutung ist, auf dem Laufenden zu halten.



Eine brüderliche und revolutionäre Umarmung!

Elena H. Ríos

für das ZK der RCP