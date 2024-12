Sturz von Assad

Riesige Freudendemo in Essen - notwendige Auseinandersetzung um die Perspektive

11.000 Menschen waren allein in Essen am Sonntag nachmittag und bis weit in den Abend auf der Straße, um den Sturz des faschistischen Diktators Assad zu feiern. Alle, mit denen wir ins Gespräch kamen, waren teils erst erstaunt und dann aber sehr erfreut über unsere Solidarität. "Wir sind von der MLPD und wir freuen uns mit euch, dass Assad weg ist! ...

Korrespondenz aus Essen