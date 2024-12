Rotfüchse rufen den Nikolaus mit dem Lied "In der Weihnachtsbäckerei"

Dortmund

Die Rotfüchse Dortmund haben eine schöne Nikolausfeier für 18 Kinder aus Dortmund organisiert. Aufbau, Moderation, Deko, Weihnachtslieder, Rückblick auf das Rotfuchsjahr seinschließlich dem Lied "Die Kinder dieser Welt" führten die Kinder durch. Alle freuten sich besonders auf den Nikolaus, der mit dem Lied "In der Weihnachtsbäckerei" gerufen wurde. Zu jedem Kind hat der Nikolaus liebevoll etwas gesagt mit Stärken und Schwächen, die jeder von uns hat. Im Rückblick aufs Jahr haben sich viele der Kinder an das Kindercamp unter dem Motto "Die Kinder dieser Welt'" erinnert. Gemeinsam wollen sie 2025 wieder daran teilnehmen. Als der Nikolaus ein Kind fragte, ob er nächstes Jahr wieder fährt: "Was für eine Frage. Ja, klar". Alle Kinder wurden eingeladen, die das Sommercamp noch nicht kennen. Besonders stach hervor, dass die Rotfüchse im Jahr 2024 gelernt haben: Nur gemeinsam sind wir stark. Der Nikolaus sagte, dass auch die Stahlarbeiter zusammenhalten, wenn sie um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Er geht davon aus, dass die Rotfüchse ihnen auch helfen. Es wurden über 190€ eingenommen durch Kaffee, Kuchen, selbstgebackene Plätzchen und selbst gebastelte Dekoration. Mehr Rebellen haben Verantwortung für die Feier übernommen. Wir bedanken uns bei allen, die mitgeholfen haben, die Feier zum Erfolg zu machen!

Eisenach

Nikolaus enttarnt - Neues Selbstbewusstsein der Rotfüchse! Bei uns in Eisenach besuchten der Nikolaus und der Knecht Ruprecht die Rotfüchse und Kinder, die noch Rotfuchs werden wollen. Alle hatten einen Riesenspaß, auch wenn der Respekt vorm Nikolaus auch mal die Worte im Halse stecken ließ. Als alle Kinder ihre Geschenke hatten, eine Badekugel und eine Tüte mit Obst, Nüssen, Schokolade und einen Minirotfuchs zum Hinstellen, stürmten die beschenkten Kiddies den Nikolaus und enttarnten ihn mit viel Freude und liebevollen Umarmungen. Ja, der Nikolaus hatte unter dem Bart noch einen Bart den man nicht abziehen kann.

Heilbronn

24 Kinder und über 30 Erwachsene kamen am 7.12. zur traditionellen Nikolausfeier der Kinderorganisation Rotfüchse. In diesem Jahr gelang es besonders gut, die Talente der Kinder zum Tragen zu bringen: So zeigten sie einen Tanz, eine Karate-Vorführung und übten mit einem Musiker gemeinsam ein Lied ein. Bei der Präsentation des Rotfuchs-Jahrs waren die Kinder besonders stolz auf ihre Erfolge beim Pfingstjugendtreffen und dem Sommercamp im Thüringer Wald. Sie berichteten am Mikrofon aber auch über ihre wöchentlichen Treffen und das Müllsammeln rund um den Spielplatz in der Bahnhofsvorstadt. Unvergessen war der Ausflug zum Bio-Bauernhof, wo sie die Hühner besuchten und beim Eier sortieren helfen durften. Eltern meldeten mehrere neue Kinder bei der Gruppe an, sie wollen ab dieser Woche an den Treffen der Rotfüchse teilnehmen. Die Rotfüchse treffen sich jeden Donnerstag um 16:30 Uhr in den Frauenräumen der Kulturfabrik Zigarre, Achtungstr. 37. (Bericht in Meine Stimme - Heilbronn)