Samstag: Infostände als Protest- und Wahlkampfaktion organisieren

Die ohnehin geplanten Informationsstände der MLPD in den verschiedenen Orten in Deutschland am Samstag sollten diesmal gezielt als Protest- und Wahlkampfaktionen organisiert werden.

Je nach örtlichen Möglichkeiten kann man mit Plakaten informieren. Bei größeren Einsätzen kann man auch Lautsprecher einsetzen und Kundgebungselemente einbauen.

Immer geht es darum: JETZT ERST RECHT! Unterstützt die Wahlzulassung und den Wahlkampf der MLPD.

Leserinnen und Leser, die mitmachen wollen, können sich gerne an die örtlichen Kontaktadressen wenden.

Wichtig ist es auch, konkrete Meinungsäußerungen von verschiedensten Menschen außerhalb wie innerhalb der Partei zu notieren und möglichst exakt im Wortlaut an RF-News zu schicken. Wenn möglich auch mit Name und/oder Funktion - dann muss der-/diejenige natürlich der Veröffentlichung zustimmen.