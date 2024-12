Seoul: Hunderttausende fordern Absetzung von Yoon

Am Samstag demonstrierten mehrere hundert Personen vor dem Stahlwerk Steeltec in Emmenbrücke LU (Luzern) und forderten "Keine Entlassungen bei Swiss Steel/Steeltecc". Sie wollen die angekündigte Entlassung von 130 Mitarbeitenden verhindern. Seit Ende November steht die Produktion im Stahlwerk von Emmenbrücke still und die Mitarbeitenden sind in Kurzarbeit. An der Demonstration beteiligten sich Stahlkollegen, Aktivisten von Klimastreik und andere Gewerkschafter. Bereits am 2. Dezember hatten 100 Kollegen von Swiss Steel vor der Kantonsverwaltung in Luzern gegen die Entlassungen protestiert. Eine Forderung ist, die Netzgebühren für die Stahlwerke zu reduzieren.