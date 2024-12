Skopje: Tausende protestieren gegen Luftverschmutzung

In Nordthailand protestierten am 7. Dezember Hunderte Anwohner, Umweltaktivisten, Bauern und lokale Vertreter am Ufer des Mekong in der Provinz Chiang Rai und äußerten ihre Besorgnis über das Pak Beng-Wasserkraftwerksprojekt, das am Hauptstrom des wichtigen Wasserlaufs in Laos gebaut werden soll. Sie forderten die thailändischen Banken auf, ihre Pläne zur Finanzierung des umstrittenen Projekts zurückzuziehen. Sie begründeten dies mit den unklaren ökologischen und sozialen Auswirkungen, insbesondere mit den grenzüberschreitenden Auswirkungen auf Gemeinden und Ressourcen in Thailand. Das Pak Beng-Projekt, an dem China Datang Overseas Investment und die thailändische Gulf Energy Development beteiligt sind, soll eine Leistung von 912 Megawatt erzeugen, die vollständig an die thailändische Elektrizitätsbehörde EGAT verkauft werden soll. Die Region leidet verstärkt unter Überschwemmungen und fürchtet, dass das Dammprojekt das noch verschärft.