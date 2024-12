Streiks und Widerstände breiten sich in der Türkei weiter aus

Der Verband MESS bot an, die Laufzeit des Vertrags auf drei Jahre zu verlängern und eine durchschnittliche Erhöhung von 40 Prozent für die ersten sechs Monate zu gewähren. Die Gewerkschaft hingegen forderte, dass die Tarifverträge bei zwei Jahren und einer 125-prozentigen Erhöhung in den ersten sechs Monaten bleiben sollten. Die MESS lehnte einen Kompromiss ab, weigerte sich, die von der Gewerkschaft vorgeschlagene Lohnerhöhung zu akzeptieren, und verlangte, dass die Beschäftigten zehn Stunden arbeiten sollten, womit die gesetzliche Frist von 60 Tagen für Tarifverhandlungen überschritten und der Grund für ein Streikverbot vorbereitet wurde.

Am 4. Dezember traten 500 Beschäftigte in einer Fabrik in den Streik, und die Streikwelle breitete sich auf viele andere Fabriken aus, so dass am 13. Dezember die Zahl der streikenden Beschäftigten 2000 überstieg. Der faschistische Erdoğan kam dem Kapital zu Hilfe und verkündete, dass er Streiks für 60 Tage verbiete.

Die Vereinigte Metallarbeitergewerkschaft erklärte, dass sie sich die Streikverbote nicht gefallen lassen wird und gab folgende Erklärung ab: „Die Angebote und Zumutungen von MESS können in keiner Weise akzeptiert werden. Die Metallarbeiter werden niemals Hunger- und Elendslöhne akzeptieren. Wir alle leben unter schwierigen Bedingungen. Ein existenzsichernder Lohn und gute Arbeitsbedingungen sind die grundlegendsten Rechte aller Metallarbeiter. Die aufeinanderfolgenden Lohnerhöhungen und die Wirtschaftspolitik haben das Kapital noch reicher gemacht, während unsere Kaufkraft so weit wie möglich gesunken ist und unsere Löhne geschmolzen sind. Wir haben angefangen, mit einem Lohn unterhalb der Armutsgrenze zu leben.“

Die Arbeiter der Polenez-Fabrik, die Fleisch und Fleischprodukte herstellt, begannen vor 147 Tagen mit ihrem Widerstand, nachdem sie entlassen worden waren, weil sie gewerkschaftlich organisiert waren. Heute setzen sie diesen Widerstand mit einem Hungerstreik fort und erklären, dass sie Widerstand leisten werden, bis sie ihre Rechte erhalten.