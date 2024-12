TIME-Magazin kürt den Faschisten Trump zum Menschen des Jahres

Tausende Menschen gingen am Dienstag in Nordmazedonien auf die Straße, um gegen die anhaltende Verschmutzung der Luft zu protestieren. Die Städte in Nordmazedonien zählen zu den Orten mit der höchsten Luftverschmutzung in Europa. Die Proteste, organisiert von verschiedenen Umweltorganisationen, fordern von der Regierung, dass sie endlich Maßnahmen zu ergreift. Derzeit überschreitet die Luftverschmutzung in Skopje z.B. die von der WHO genannten Richtwerte um das vierfache. Eine Ursache ist die Verbrennung von Holz und Abfällen aller Art zu Heizungszwecken. Die Demonstranten fordern jedoch, dass die Regierung strengere Maßnahmen für Industrie und Verkehr ergreift.