VW-Wolfsburg

Unterdrückungsposse des Werksschutzes gegen großes Interesse an der MLPD

Am Freitag, 6. Dezember, waren Genossen und Kollegen vor dem Tor Sandkamp des VW-Werks in Wolfsburg aktiv. Hier kommen neben Arbeiterinnen und Arbeitern auch viele Ingenieure und Angestellte in den Betrieb, die meisten mit dem PKW. Schon in den Tagen zuvor, zum Beispiel auf der Betriebsversammlung am 4. Dezember, war deutlich geworden, dass es auch verstärkt kämpferische Töne von Ingenieuren und Angestellten der unteren Ebene gibt, und eine wachsende Bereitschaft, zusammen mit den Kollegen in der Produktion zu kämpfen.

Korrespondenz