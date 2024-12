Vorfreude aufs zweite Wochenende

Waren letzte Woche Bingo, REBELL-Disco, die Internationale Nikolausfeier der ROTFÜCHSE etc. der Hit, so stehen an diesem Wochenende unter anderem die beliebte Weinprobe und eine interessante Veranstaltung mit Lisa Gärtner auf dem Programm.

Am heutigen Freitag, 13. Dezember, beginnt der Markt um 19.30 Uhr unter dem Motto: "Landleben heute". Es gibt Gegrilltes vom Bauernhof, Eintopf, Landbier und mehr. Weiter stehen Gespräche mit Bäuerinnen und Bauern sowie unterhaltsame Überraschungen auf dem Programm.

Samstag, der 14. Dezember, wird von 10 Uhr bis 19 Uhr im Zeichen des Winterbasars stehen: Weihnachtsgeschenke; Urlaubsangebote und Winzer stehen bereit.

Außerdem findet unter dem Titel "Make Socialism great again!" um 16 Uhr im Zelt eine interessante und spannende Gesprächsrunde statt. Wie geht es weiter im Kampf um die Wahlzulassung der MLPD? Wie wird der Wahlkampf aussehen? Wie kann man ihn unterstützen? Mit Stefan Engel, Direktkandidat für Bottrop/Gladbeck/Dorsten und Lisa Gärtner, Direktkandidatin für Gelsenkirchen.

Um 17.30 Uhr gibt es eine interessante Reiseveranstaltung von People to People: "Der Kondor kehrt zurück". Ein Reisebericht aus Peru, der berührende Begegnungen mit Menschen und Kultur vermitteln wird.

Um 19 Uhr beginnt die beliebte Weinprobe: Für 13 Euro pro Person präsentieren die Winzer von People to People, dem vielseitigen Ladengeschäft aus Gelsenkirchen, ihre Weine und einen immer wieder launigen "Schlagabtausch". "Bei uns ist Völkerfreundschaft Programm", so People to People.

Am Sonntag, 15. Dezember, findet von 10 Uhr bis 17 Uhr noch einmal der Winterbasar statt, während von 12 Uhr bis 15 Uhr ein festliches Essen angerichtet wird: Es gibt Gänsekeule, original Thüringer Klöße & Rotkohl für 20,50 Euro; Entenkeule, original Thüringer Klöße & Rotkohl mit Orangensoße für 15,50 Euro; Schweinebraten, Original Thüringer Klöße & Rosenkohl für 13,50 Euro; Putengeschnetzeltes, Original Thüringer Klöße mit Pilzrahmsoße für 13,50 Euro und Kloß mit Soß für 4 Euro.

Selbstverständlich wird es auch die ganze Zeit über "lecker Essen" auf dem Wintermarkt geben.

Der Markt findet an der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen-Horst statt.