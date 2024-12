Streikrecht

Deutsches Gewohnheitsrecht unterläuft europäisches Streikrecht

Die Europäische Sozialcharta (ESC) wurde als Ergänzung der Menschenrechtskonvention am 18. Oktober 1961 von 13 Mitgliedsstaaten mitsamt der BRD als völkerrechtlich verbindliches Abkommen beschlossen. Dabei mussten als Pflichtartikel auch das Vereinigungsrecht (Art. 5) und das Recht auf Kollektivverhandlungen (Art. 6) anerkannt werden. Das deutsche Grundgesetz vom 13.5.1949 gewährt in § 9 „Allen Deutschen das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden“. Allein daraus leitet sich das Streikrecht ab, das - im Unterschied zu Frankreich oder Italien - bewusst nicht in die Verfassung aufgenommen wurde.

kw