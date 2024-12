Auch in Hamburg und Bochum haben Rotfüchse nicht nur gefeiert, sondern alles mit vorbereitet

Hamburg-Finkenwerder

Vor der Feier haben ein paar Kinder bereits mit viel Spaß geholfen alles vorzubereiten. Weihnachtslichter basteln, Kekse backen, Tannenbäumchen herstellen und den Raum schmücken. Als es dann soweit war, haben sich alle Kinder sehr gefreut, als der Nikolaus endlich zur Tür herein kam. Es war ein sehr lustiger Nikolaus.

Als dieser die Kinder fragte, wer denn schon ein Rotfuchs ist, meldeten sich gleich zwei. Das ist ein guter Start für den Neuaufbau einer Rotfuchsgruppe in Finkenwerder, denn auch einige der anderen Kinder wollen gerne mitmachen. Bei Kaffee, Kinderpunsch, Keksen und Kuchen klang der Nachmittag gemütlich aus.

Bochum

In Bochum hatten sich die Rotfüchse und Rebellen schon paar Wochen davor in unterschiedliche Teams aufgeteilt – wie Moderations-, Aufbau-, Verpflegungs- und Technikteam – und die Feier vorbereitet. Am Tag selbst waren alle Rotfüchse und ihre Eltern schon eine Stunde vor dem Beginn da. Sie haben Tischgarnituren, Essensstände, Lagerfeuer, Technik usw. aufgebaut und die Passanten zu der Feier eingeladen.

Das Moderationsteam begrüßte alle: Die Rotfüchse sangen zu Beginn gemeinsam das eingeübte Lied „kleine Hände kleine Fäuste“. Das Rotfuchsjahr wurde mit Fotos und selbst gestalteten Schildern vorgestellt. Es wurde vom diesjährigem Sommercamp berichtet, wo die Rotfüchse gegen Nazis aktiv waren. Aber auch von vielen Ausflügen, gemeinsamem Sport, Finanzaktionen; über das ganze Jahr.

Neben dem wärmenden Lagerfeuer, gut duftenden Crêpes- und einem Linsensuppenstand, stand einladend der aufgeblasene Schneemann und lockte noch ein paar mehr Kinder zur Feier.

Mit „Nikolaus komm in unser Haus“ kam der langersehnte Nikolaus mit seinem Sack und dem Knecht Ruprecht. Die wurden mit Riesenfreunde von circa 16 Kindern umkreist. Die Rotfüchse hatten auch was für den Nikolaus dabei, und zwar 3 Lieder auf Geige und Klarinette, die sie in den letzten Wochen mit einer Rebellin eingeübt hatten. Dafür gab es großes Lob von dem Nikolaus und großen Beifall aus dem Publikum.