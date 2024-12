"Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" auf Indonesisch

Seit Donnerstag streiken Tausende Arbeiter in sieben Amazon-Niederlassungen in den USA, darunter New York, Atlanta und San Francisco. Ortsverbände der Gewerkschaft Teamsters beginnen auch mit Streikposten an Hunderten von Amazon-Standorten in den USA, um den Streik zu unterstützen. Sie argumentierten, dass Amazon-Lagerarbeiter und Lieferfahrer das gesetzliche Recht haben, diese Streikposten zu respektieren. Knapp 10.000 Amazon-Beschäftigte haben sich inzwischen in der Teamster-Gewerkschaft organisiert und kämpfen um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Amazon, eines der weltweit größten Monopole, lehnt Verhandlungen mit der Gewerkschaft ab. Amazon-Fahrer verlangen, dass sie als Amazon-Beschäftigte anerkannt werden. Derzeit werden sie als Auftragnehmer eingestuft, die bei einer Vielzahl von kleinen Drittfirmen beschäftigt sind, die unter der Marke Amazon Logistics ausliefern.