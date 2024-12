Faschistischer Anschlag auf einen Genossen der MLPD Hannover

Bei der Kontrolle stellte er fest, dass am linken Vorderrad alle fünf Radmuttern gelöst waren. Dass sich alle Muttern ausgerechnet an einem Rad von selbst lösen, ist ausgeschlossen. Es handelt sich um eine gezielt durchgeführte Manipulation, die den Fahrer und eventuelle mitfahrende Personen unter vollem Vorsatz in Gefahr bis hin zur Lebensgefahr bringen sollte. Das ist ein faschistisches Tatmuster, welches bereits in der vergangenen Zeit, zuletzt im Sommer dieses Jahres in Thüringen, gegen mehrere Genossen der MLPD ausgeübt wurde. Selbstverständlich wurde sofort eine Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Dass so etwas jetzt auftritt, ist Ausdruck der polarisierten gesellschaftlichen Situation in der offenen politischen Krise und des Generalangriffs der größten Industriemonopole, allen voran des VW-Konzerns, auf die Arbeiterklasse und ihre Familien. Die MLPD und ihre Mitglieder stehen an vorderster Front im kompromisslosen Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz und gegen die Ampel, die Rechtsentwicklung und die faschistische Gefahr.

Deshalb wird auch die Teilnahme der MLPD an den Bundestagswahlen attackiert. Der Bundeswahlausschuss verweigerte am 10. Dezember die Zulassung der MLPD zu diesen Wahlen und griff die Parteieigenschaft an. Alle diese Maßnahmen sollen revolutionäre Kräfte einschüchtern und demoralisieren, was aber nach hinten losgehen wird. Wir führen den Kampf um unsere Rechte und gegen faschistische Attacken unter der Losung „JETZT ERST RECHT - Wehret den Anfängen! - Keinen Fußbreit den Faschisten!“