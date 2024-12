Griechenland bläht seinen Rüstungshaushalt auf

Unter anderem soll das Geld in Fregatten, U-Boote und Kampfjets investiert werden. Die Errichtung eines sogenannten "Iron Dome" ähnlich dem Israels ist geplant. Er soll ein Schutzschild gegen feindliche Drohnen und Raketen sein.

6,1 Milliarden sind eingeplant. Das ist gegenüber 2019 mit 3,5 Milliarden fast eine Verdoppelung. Mit einem Anteil von 3,23% am Bruttosozialprodukt nimmt Griechenland einen der vorderen Plätze der europäischen Kriegstreiber ein.

Die griechische Arbeiterklasse steht dagegen mit an der Spitze des Kampfs gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf die breiten Massen. Sie steht in Europa an erster Stelle bei der Entwicklung eines aktiven Widerstands gegen die Kriegsvorbereitung mit Blockaden gegen Rüstungsexporte und militärische Einrichtungen. Die Demonstration am 17.November zum Jahrestag des Aufstands am Polytechnikum war auch eine machtvolle Manifestation der Solidarität mi dem palästinensischen Volk.