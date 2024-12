Großer Erfolg für Gisèle Pelicot vor Gericht!

Der Hauptangeklagte im Missbrauchsprozess in Avignon ist wegen schwerer Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Er wurde 20 Jahren Haft verurteilt. Dominique Pelicot hat seine Taten vor Gericht gestanden. Auch die Mittäter wurden verurteilt und müssen ins Gefängnis. Zwar ist das Urteil gegen den 72-Jährigen noch nicht rechtskräftig und Berufung ist möglich. Jedoch ist sehr wahrscheinlich damit zu rechnen, dass das Berufungsgericht den Richterspruch aus Avignon bestätigen wird.

Frau Pelicot wollte mit ihrem Kampf um die Frauenrechte auch ein Exempel setzen, dass gemeinsamer Widerstand zum Erfolg führen kann. Denn unzählige Mädchen und Frauen erleiden weltweit ähnliche Schicksale, die Unterdrückung der Frauen ist nach wie vor an der Tagesordnung! Frau P. wurde mit Jubel vor dem Gerichtsgebäude empfangen. O-Ton: Sie respektiere die Entscheidung des Gerichtes und habe in dem Verfahren an ihre Enkelkinder gedacht. Auch für sie habe sie diesen Prozess geführt. Gisèle Pelicot drückte ihre Unterstützung für andere Opfer sexueller Gewalt aus. "Wir führen denselben Kampf", sagte sie.

Hut ab vor dieser mutigen Kämpferin gegen sexuelle Gewalt! Der Kampf um die Befreiung der Frauen darf nicht nur auf den Internationalen Frauentag am 8. März beschränkt bleiben! Ich verweise hierzu auch auf einen Büchersalon von Solidarität International zum internationalen Frauentag.