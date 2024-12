"Ich Zuerst": Die Weltanschauung der reaktionären Wende

Kronzeugin für die reaktionäre Freiheitsideologie ist die US-Philosophin Ayn Rand, die "Hohepriesterin des Individualismus". Ihre Karriere machte sie mit dem 1936 erschienenen Roman "We The living", wo sie in klassischer antikommunistischer Demagogie über die "Unterdrückung des Individuums" als Grundübel des Kommunismus phantasiert. Gefeiert von Donald Trump und der Tea Party gilt Rand als "ultimative Einstiegsdroge für die politische Rechte".

Statt Individualismus und Subjektivismus - Arbeiteroffensive und "Make Socialism Great Again"

Anna Schneider vertritt, dass "das eigene Glück der höchste moralische Zweck des Menschen sei" (Die Tugend des Egoismus 2017). Der tugendhafte US-Präsident Donald Trump wird mit "America First" zum Moralapostel. Olaf Scholz beansprucht mit "Deutschland zuerst" die Führung in Europa. Beansprucht allerdings ein Flüchtling das Recht auf sein eigenes Glück, endet diese Moral am Stacheldraht vor Ungarn, wenn er nicht im Mittelmeer ins Reich der Glückseligen fand.

Anna Schneider lehnt die Definition von Rosa Luxemburg ab: "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Entscheidend sei das subjektive eigene Ziel. Wenn die Freiheit eines anderen dabei begrenzt werde, sei das nur "ein unschöner Nebeneffekt". Mit diesem menschenverachtenden Freiheitsbegriff beruft sich Israels Präsident Netanjahu bei dem Völkermord in Gaza darauf, dass die Ermordung von Frauen und Kindern nur ein "unschöner Nebeneffekt" seien.

Zur Verbreitung der bürgerlichen Ideologie entwickelt Anna Schneider die kleinbürgerliche Denkweise des "Ich Zuerst". Die VW, Ford und Stahlarbeiter sollen alle Verantwortung für die Zukunft der Jugend aufgeben, wenn sie sich individuell für ihr „Glück“ entscheiden und den Arbeitsplatz kampflos aufgeben. Die Leugnung des gesellschaftlichen Charakters jedes menschlichen Lebens ("Leben heißt Ich-Sein") kennzeichnet einen ausgeprägten Subjektivismus. Die reale Teilung der Gesellschaft in Klassen wird einfach ignoriert: "Man muss ganz generell davon ablassen, einen Menschen aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit zu beurteilen". Und so das Credo auf verlorenem Posten: "Kollektives Denken und Handeln - und somit kollektive Freiheit gibt es nicht".

Die Automobil- und die Stahlarbeiter werden ihnen den Gefallen nicht tun. Die MLPD wird unter der Losung "Make Socialism Great Again" die kollektive Freiheit der Masse der Bevölkerung im echten Sozialismus massenhaft verbreiten.