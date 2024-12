Internationale Führungskräfte-Tagung

Im Dezember 2022 hatte VW-Chef Oliver Blume das Format „Group Connect 2022“ installiert, nachdem er am 1.September das Amt von Herbert Diess übernommen hatte. Unter dem Motto „Auf eigene Stärken achten, nicht auf die des Gegners“ änderte er die Elektro-Strategie mit den bekannten Folgen.

Wie schon 2022 findet die Versammlung im – seit einigen Tagen ausgebuchten - „Estrel“ statt, Europas größtem Hotel-, Congress- & Entertainment-Center“ mit 1125 Suiten und Zimmern und einer Event-Fläche von 30.000 Quadratmetern. (Hier fand im Mai 2024 der CDU-Programm-Parteitag statt.)



Blume hat auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg erklärt „Der VW-Konzern ist ein Sanierungsfall“ - die Führungskräfte-Tagung wird wohl auf den Generalangriff auf die Arbeiterinnen und Arbeiter dafür weiter ausgerichtet. Und sicher auch dafür, wie mit der kämpfenden Belegschaft umgegangen werden soll. Denn vor allem hat die geschlossene Widerstandsfront der VW-Belegschaften die Suppe nicht nur fürs Eröffnungsdinner kräftig versalzen.

Es bleibt also abzuwarten, wie – nach der Tarifverhandlung - Oliver Blume das Management auf den neuen Crashkurs einschwören will. Wobei es manche Teilnehmer schon als Zumutung empfinden, dass sie so hart von den Sparplänen getroffen werden, wenn in diesem Jahr der Shuttle-Service vom Flughafen zum Hotel gestrichen ist.