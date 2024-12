VW-Markenchef Thomas Schäfer: Jedes Werk wird auf den Prüfstand gestellt

Mit der Vereinbarung konnte der VW-Vorstand wesentliche Bestandteile seiner Ziele durchsetzen, ist allerdings vor der Ankündigung großer Werkschließungen, Übergang zu offenen Massenentlassungen und direkten Lohnkürzungen zurückgewichen. Entscheidend für das Zurückweichen vor einer offenen Kraftprobe mit den Belegschaften war die große Kampfbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, die Solidarität der Standorte untereinander, die beginnende Verbrüderung mit anderen Belegschaften und die breite Solidarität in der Bevölkerung.

Ein Streik hätte VW Milliarden Euro Gewinneinbußen gebracht. Ausschlaggebend waren aber vor allem politische Gründe. Denn die entscheidenden Kräfte des in Deutschland ansässigen Finanzkapitals wollten unter allen Umständen mitten im Wahlkampf einen mehrwöchigen Streik eines Kerns des internationalen Industrieproletariats verhindern.

Gerade unter den Kolleginnen und Kollegen, die energisch den Einsatz der vollen gewerkschaftlichen Kampfkraft gefordert haben, ist allerdings die Enttäuschung groß. „Haben wir nicht mit zwei Warnstreiks mit jeweils 100 000 Beteiligten und zahlreichen selbständigen Initiativen gezeigt, dass wir unsere Forderungen mit einem Vollstreik durchsetzen wollen? Es gibt für uns keinen Grund, solch eine Vereinbarung noch vor Weihnachten abzuschließen, wo wir alle Trümpfe in der Hand haben.“ Auf große Kritik stößt auch die Tatsache, dass die Große Tarifkommission sofort dem Ergebnis zugestimmt hat, ohne vorher die Mitglieder zu befragen.

Keine Werksschließungen?

Stimmt so nicht. Denn die Produktion im Werk Dresden soll Ende 2025 eingestellt werden. Und in Osnabrück ist geplant, 2027 die Autoproduktion einzustellen. Wenn VW sagt, „derzeit werden Optionen für eine andere Verwendung des Standorts geprüft,“ ist das nur eine Beruhigungspille für die Belegschaft.

Sind deshalb die anderen Standorte gesichert?

Mitnichten. So soll die Produktionskapazität um 743 000 (!) Fahrzeuge pro Jahr gesenkt werden. Das ist mit 46 Prozent eine Reduzierung der Kapazität um fast die Hälfte! Das führt zu einer massiven Reduzierung der Kapazität und damit der Arbeitsplätze an den vier verbliebenen fahrzeugbauenden Standorten. Es wird unweigerlich zu massiven Verschlechterungen der Arbeits- und Lohnbedingungen kommen, die noch nicht bekannt sind oder erst vereinbart werden. So wurde z. B. auf der Belegschaftsversammlung in Hannover eine jährliche Senkung der Ausgaben um 100 Mio. Euro angekündigt. Gegenüber der Bildzeitung sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer heute unverblümt, dass jedes Werk auf den Prüfstand gestellt werde. Neue Modelle und Investitionen bekämen nur Werke, die "ihre Ziele erreichen". Das bedeutet, dass die Standorte massiv gegeneinander ausgespielt und die Belegschaften erpresst werden sollen.

Zwickau hat eine Kapazität von 270 000 Fahrzeugen pro Jahr. 2023 wurden auf zwei Linien mit 10 000 Kolleginnen und Kollegen 247 000 Fahrzeuge produziert. Durch die Verlagerung eines Teils der Produktion nach Wolfsburg [1] halbiert sich die Produktion bis 2027 auf einer Produktionslinie. Damit sind 5000 Arbeitsplätze „überflüssig“. Man kann sich an fünf Fingern ausrechnen, wann der Vorstand mit dem Argument, „eine einschichtige Produktion ist nicht wettbewerbsfähig“ auch die restlichen Arbeitsplätze vernichtet. Als Ausgleich verspricht die Vereinbarung u.a. ein neues Batterie-Recyclingscenter, bzw. die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Das kann und wird niemals ein Ersatz für 10 000 Arbeitsplätze sein, außerdem sind Pläne das eine, was daraus wird, steht immer auf einem anderen Blatt.

Für Hannover sieht VW erstmal von der geplanten Verlagerung des ID Buzz nach Polen ab. Für Emden ist geplant, dass der ID7 bleibt und der ID4 einen Nachfolger erhält. Das ist ein Zugeständnis gegenüber der Planung, Allerdings sind hier keine Stückzahlen genannt! Dass ID4 und ID7 in Emden bleiben, bedeutet nicht, dass sie nur dort gefertigt werden! Die Veröffentlichung von Plänen zu einer möglichen Schließung von Emden in der Kollegenzeitung „Vorwärtsgang“ könnte dazu beigetragen haben, den Standort Emden zunächst zu erhalten. Sie hat jedenfalls unter den Arbeitern für erhebliche Unruhe gesorgt. Warum wurden diese Informationen den Kollegen denn überhaupt vorenthalten?

Keine Massenentlassungen?

Die Vernichtung von 35.000 Arbeitsplätzen bedeutet ein Abbau von 30% der aktuellen Belegschaft von 120.000 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland bei der Marke VW PKW und Nutzfahrzeuge. Das bedeutet auf jeden Fall Kahlschlag in ganzen Regionen. Außerdem ist davon auszugehen, dass mindestens 3000 bis 4000 Kolleginnen und Kollegen mit befristeten Verträgen entlassen werden. Sind das keine Massenentlassungen? Und was der angebliche Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen ert ist, damit haben die Beschäftigten bei VW ja genug Erfahrung.

Und die Jugend?

Die Vernichtung von 35 000 Arbeitsplätzen hat vor allem für die Arbeiterjugend verheerende Folgen. Denn diese Arbeitsplätze fehlen unwiderruflich. Konkret sollen die jährlichen Ausbildungsplätze von 1400 auf 650, d.h. um 54 Prozent gesenkt werden. Das wäre gerade mal eine Ausbildungsquote von künftig 0,7 Prozent.

Und wie sieht es mit den Löhnen und Gehältern aus?

VW konnte sich mit der Forderung nach einer zehnprozentigen Lohnkürzung nicht durchsetzen. Allerdings:

Bis 31.12. 2030 soll es für die Beschäftigen fünf Jahre lang keine Lohnerhöhung geben. Zwar steigt der Tariflohn um 5,3 Prozent, wird aber nicht ausgezahlt. Der vorenthaltene Lohn soll für „personalpolitische Instrumente“ genutzt werden. Sprich für Altersteilzeitregelungen, Transfergesellschaften usw. Mit anderen Worten, die Kolleginnen und Kollegen sollen auf Lohn verzichten und damit die eigene Arbeitsplatzvernichtung finanzieren!

Sehr gravierend wird der Wegfall von Schichtzuschlägen durch die verringerte Auslastung der Werke mit Wegfall von Nachtschicht. Das macht teils 20-30% vom Gehalt aus.

Auch das Urlaubsgeld in Höhe von 1 200 Euro soll in den nächsten zwei Jahren entfallen. Das gilt auch für die Bonuszahlung, die anschließend massiv reduziert wieder gezahlt werden soll.

Mehrere Zehntausend Kollegen, die vor 2004 eingestellt wurden, müssen eine Stunde im indirekten und zwei Stunden pro Woche im direkten Bereich bei gleichem Grundgehalt unentgeltlich länger arbeiten. Das macht bei Lohngruppe 8 immerhin monatlich 225 Euro aus, von denen von 2025 bis 2030 lediglich ein Drittel ausgeglichen wird.

Die meisten bürgerlichen Zeitungen loben den Abschluss vor allem, weil es damit gelungen sei, einen Streik zu verhindern. Vom Inhalt her wird aber von vielen das Ergebnis kritisiert. So schreibt die „Wirtschaftswoche“: „Die Einigung ist da - doch das reicht nicht! Bei Volkswagen ist der härteste Tarifkonflikt seit Jahren zu Ende gegangen. Es wird nicht der letzte sein.“[2] Denn mit der Vereinbarung ist keine der im Kapitalismus zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit gelöst, -

Und die die Chefin der „Wirtschaftsweisen“, Monika Schnitzer kommentiert: „Der Umbruch muss kommen und er kommt viel zu spät. ... VW hätte schon früher betriebsbedingte Kündigungen zulassen müssen.“ [3] Das dokumentiert, dass das aktuelle Zurückweichen des VW-Vorstandes vor dem Austragen der offenen Kraftprobe nichts an dem Taktikwechsel der Monopole mit offenen Angriffen auf die Arbeiterklasse und die Masse der Bevölkerung ändert. Es dokumentiert aber auch ihre Schwäche und Defensive und die Kräfte der Arbeiterinnen und Arbeiter, wenn sie entschlossen kämpfen.

