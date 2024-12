Halle an der Saale

Advent in der Nachbarschaft im Schatten des faschistischen Attentats

Trauer um die Opfer, Forderung nach lückenloser Aufklärung, Solidarität und Zusammenhalt aller in unserem Land lebenden Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellten, einfachen Leute und ihre Familien stärken! Das war uns nach dem faschistischen Anschlag am Freitag im 80 Kilometer entfernten Magdeburg hier in Halle am gestrigen Samstag besonders wichtig.

Korrespondenz