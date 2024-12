Nikolausfeier der Betriebsräte

Wir verteilten das MLPD-Flugblatt „Streik aktuell“, das gerne von den Kolleginnen und Kollegen genommen wurde. Fast alle kannten die MLPD durch ihre jahrelange Kleinarbeit in und an den Stahlbetrieben. Es bestand auch Interesse an weiteren Gesprächen und Kontakt. Einer meinte, dass ein Warten, bis der Vorstand seine Kahlschlagspläne konkret auf den Tisch legt, verlorene Zeit sei. Er findet einen selbstständigen Streik richtig, „doch in meinem Gremium hoffen die meisten, dass der Kelch an uns vorbeigeht.“

Ein einzelner Verantwortlicher der IG Metall wollte uns unverschämterweise das Flugblattverteilen wegen des Unvereinbarkeitsbeschlusses gegen die MLPD verbieten, es nahmen aber alle bis auf einen das Flugblatt. Mit derselben Begründung durften wir dann aber auch keine solidarischen Grüße der MLPD überbringen! Einige nehmen das mit der Solidarität und dem gemeinsamen Kampf also doch nicht so ernst.



Das zeigt mal wieder, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss gegen die MLPD auch dem gemeinsamen Kampf und der Arbeitereinheit überhaupt schadet. Es wird Zeit, dass dieser unsägliche Beschluss endlich wegkommt.