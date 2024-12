Thyssenkrupp

Offenheit für den Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz und gegen die Konzernpläne

Die letzte Woche war bei Thyssenkrupp Steel mit kämpferischen Initiativen, der Beschlussfassung eines Forderungsprogramms, der Arbeiterdemonstration und Streik der Mittagschicht in Kreuztal und der Betriebsversammlung bei TKSE in der Gebläsehalle mit einer kämpferischen Auftaktkundgebung, eine klare Kampfansage an die Konzernpläne von TKSE.

Korrespondenz