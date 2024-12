Panzer gegen Kobanê stehen bereit! Hände weg von Rojava! Hände weg von Kobanê!

Die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtet, dass das türkische Militär an der syrischen Grenze, direkt gegenüber von Kobanê, Panzer auffahren lässt. „Vor dem strategischen Übergang, der jeweils 30 Kilometer südwestlich von Kobanê und nordöstlich von Minbic (Manbidsch) liegt, werden Einheiten des von der türkischen Armee gesteuerten Dschihadistenverbands 'Syrische Nationalarmee' (SNA) und schweres Militärgerät an Positionen rechtsseitig des Euphrat zusammengezogen". (anf-news,14.12.24)

Die Demokratische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien (DAANES) rechnet mit einem jederzeitigen Angriff auf Kobanê und ruft zu Protesten auf.

In einer auf dem Platz der freien Frau in Kobanê auf Kurdisch und Arabisch verlesenen Erklärung heißt es: „Die ständigen Angriffe auf Nord- und Ostsyrien und syrisches Territorium gehen weiter. Der türkische Staat hat vor den Augen der Weltöffentlichkeit Şehba und Minbic besetzt und unmenschliche Verbrechen an Frauen, Kindern und Alten begangen. Menschen wurden gefoltert, geköpft und verbrannt. Gegen diese grausamen Angriffe haben die Kämpferinnen und Kämpfer der QSD (Demokratischen Kräfte Syriens, Anm. d. Red.), YPJ (Frauenverteidigungseinheiten, Anm. d. Red.) und Militärräte entschlossenen Widerstand geleistet. Der türkische Staat hat dschihadistische Banden auf die Bevölkerung losgelassen und dabei jede Form der technischen Unterstützung gegeben, unter anderem mit Drohnen und Kampfjets. In Şehba, Minbic und dem Umland von Ain Issa und Kobanê wurden Massaker an der Zivilbevölkerung verübt.“. Hier gibt es die komplette Berichterstattung

Kobanê steht für den siegreichen Kampf gegen den islamistisch-faschistischen „Islamischen Staat“ (IS). 2014 hatten kurdische Selbstverteidigungseinheiten den IS erstmals geschlagen und zurückgedrängt und die Befreiung Kobanês erkämpft. Bei den SNA handelt es sich ebenfalls um islamistisch-faschistische Kräfte, die mit dem türkischen Imperialismus zusammenarbeiten. Am Wochenende gab es in verschiedenen Orten Protestdemonstrationen, u.a. in Frankfurt am Main. Auch am kommenden Wochenende wird in verschiedenen Orten demonstriert, was die MLPD unterstützt.

Die MLPD protestiert entschieden gegen die Angriffe des türkischen Imperialismus und fordert: Sofortige Einstellung der Angriffe auf die Selbstverwaltung Nordostsyriens! Völkerrechtliche Anerkennung der Selbstverwaltung von Rojava / DAANES! Solidarität mit dem Befreiungskampf des syrischen und des kurdischen Volkes! Für Frieden, Freiheit und echten Sozialismus!