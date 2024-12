Die Journalisten Nazım Daştan und Cihan Bilgin von türkischer Drohne getötet

Die Journalisten Nazım Daştan und Cihan Bilgin sind bei einem Angriff einer türkischen Drohne auf der Straße zwischen dem Tişrîn-Staudamm und der Gemeinde Sirîn getötet worden. Eine türkische Killerdrohne attackierte am Donnerstag um 15.20 Uhr Ortszeit das Fahrzeug, in dem die beiden Journalisten unterwegs waren. Sie kamen bei dem Angriff sofort ums Leben, der Fahrer Ezîz Hec Bozan wurde verletzt.

„Während der türkische Staat in Nordkurdistan und der Türkei oppositionelle Journalistinnen und Journalisten willkürlich einsperren lässt, schickt er in Rojava seine Killerdrohnen los, um jede kritische Berichterstattung auszuschalten“, kommentiert Mako Qocgiri vom kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit - Civaka Azad die gezielte Tötung der Journalisten Nazim Daştan und Cîhan Bilgin.

Nazim Daştan war Korrespondentin der Nachrichtenagentur ANF und Cîhan Bilgin arbeitete für die Agentur ANHA. Sie hatten beide seit Jahren über die Entwicklungen in Nord- und Ostsyrien und die Angriffe auf die Region berichtet. Videos, die in Türkei-nahen Medien kursieren, zeigen offenbar die Folgen des Anschlags, ein brennendes Auto und einen leblosen Körper am Straßenrand.

Dies ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass kurdische Journalisten durch türkische Drohnen getötet werden. Bereits im Juni wurde der ezidische Journalist Murad Mîrza Ibrahim im nordirakischen Şengal (Sindschar) durch eine türkische Drohne getötet, am 23. August folgte ein ähnlicher türkischer Angriff bei Silêmanî (Sulaymaniyah), bei dem die kurdischen Journalisten Gulîstan Tara und Hêro Bahadîn gezielt getötet wurden.

„Vorsätzliche militärische Angriffe auf Journalisten stellen Kriegsverbrechen dar. Wir fordern eine sofortige internationale Untersuchung der Angriffe. Internationale Menschenrechts- und Presseorganisationen müssen umgehend aktiv werden. Nur internationale Öffentlichkeit und Druck können weitere Kriegsverbrechen verhindern“ fordert der Sprecher von Civaka Azad.