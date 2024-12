Protestiert gegen Angriff des Erdoğan-Regimes und seiner Söldner

Liebe Genossinnen und Genossen, das ICC ruft alle ICOR-Organisationen auf, gegen den Angriff des faschistischen Erdoğan-Regimes und seiner SNA-Söldner auf Kobanê zu protestieren.



Kobanê ist die Blume von Rojava und die ganze ICOR ist seit dem Bau des Gesundheitszentrums durch unsere internationalen Brigaden aufs Engste mit den Menschen dort verbunden.



Die kurdische Befreiungsbewegung ruft zu Protesten am Samstag, den 21. Dezember, auf. Ihr seid selbst am besten über die Proteste in euren Ländern informiert oder organisiert diese selbst. Bitte berichtet darüber für die ICOR-Website. Insbesondere in den NATO-Staaten gehören auch die Regierungen in den Fokus, die der Türkei in Syrien freie Hand lassen. Verteidigt Kobanê! Freiheit für Kurdistan!