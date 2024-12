Regierung stoppt Streik bei Canada Post

Am 10. Dezember protestierten Umweltaktivisten und direkt betroffene Salvadorianer vor dem Parlament in San Salvador und forderten, dass das seit 2017 bestehende gesetzliche Verbot des Metallbergbaus nicht geändert wird. An der Kundgebung nahmen auch Menschen aus Gemeinden teil, die am stärksten vom Abbau von Gold und anderen Metallerzen betroffen wären. Die Demonstranten warnten, dass der Bergbau die unterirdischen Wasservorräte und das Wasser des Flusses Lempa, des größten und wichtigsten Flusses des Landes, gefährden würde. Darüber hinaus würde der Bergbau die Gesundheit der Bergleute und der Bewohner der Städte entlang des zentralamerikanischen Goldgürtels in den Bergen an der nordöstlichen Grenze El Salvadors zu Honduras gefährden. Parallel fand eine Demo gegen den von Präsident Bukele verhängten Ausnahmezustand.