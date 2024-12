Sicherheitspersonal des Konzerns MEG greift Anwohner an

Dort soll ein Standort einer Multimilliarden-Dollar-Glas- und Solarpanel-Fabrik dieses Konzerns im Rahmen eines sogenannten nationalen strategischen Projekts (PSN) entstehen.

Dutzende von Rempang-Bewohnern und MEG-Sicherheitsbeamten waren am Mittwoch in eine Schlägerei in Sembulang Hulu und Sei Buluh-Dörfern verwickelt, bei der mehrere Bewohner ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Seit Urgedenken leben die Menschen in solchen Dörfern und haben keine Landrechtsurkunden. Der Staat nutzt dies in vielen Regionen, um die Einwohner mit der Polizei und Militär oder privaten Schlägertruppen gewaltsam zu vertreiben zur Durchsetzung seiner nationalen strategischen Projekte (PSN).

Traurige "Berühmtheit" hat sich auch der in Asien führende deutsche Konzern "Heidelberg Zement " erworben, der in den Kendeng-Bergen in Zentral Java ein ganzes Karstgebirge abbaggert, was zu jahrelangen Massenwiderstand der Anwohner führt.