Umweltkatastrophe

Stürme, Dürre, Brände ... und eine konsequente Umweltschutzpartei wird unterdrückt

Nach dem verheerenden Wirbelsturm "Chido" sind auf der französischen Inselgruppe Mayotte, zwischen Afrika und Madagaskar gelegen, die Rettungsarbeiten angelaufen. Besonders in den Armenvierteln der Hauptstadt Mamoudzou hat dieser Zyklon verheerend gewütet und es werden Tausende von Todesopfern vermutet. Der Zugang zu anderen Gebieten muss erst einmal freigeräumt werden. Auch über Großbritannien und Irland tobte vom 6. auf den 7. Dezember der Sturm Darragh und richtete große Schäden an. In anderen Teilen der Welt herrschen dagegen Dürre und Brände.

von Dr. med. Günther Bittel