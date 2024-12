Zionistisches Israel will Zahl der Siedler auf den Golanhöhen verdoppeln

Die israelische Knesset hat Pläne zur "demografischen Entwicklung" gebilligt, die die Zahl der Siedler in den Gebieten der Golanhöhen verdoppeln soll, die Israel 1967 in Syrien eroberte und 1981 annektierte. Dafür stellt die Regierung 40 Millionen Schekel (circa 10 Millionen Euro) bereit. Premierminister Netanjahu sprach von einer "neuen Front". Aktuell sollen schon 31.000 Israelis in den völkerrechtlich illegalen Siedlungen leben. In dem Gebiet sind nur noch circa 20.000 Syrer verblieben. Nach den Plänen würden also gut drei Viertel der Bevölkerung des Gebiets israelisch sein. Es zeigt sich wieder ein mal, dass die Kriege der zionistischen Regierung Eroberungskriege sind.