... mehr an Vergütung haben die Aufsichtsräte von VW im letzten Jahr erhalten. Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch hat ein Jahresgehalt von 676.000 Euro. Wann haben die Arbeiterinnen und Arbeiter jemals eine solche Lohnerhöhung erlebt? Spitzenverdiener von allen Topmanagern in Deutschland ist VW-Chef Oliver Blume mit 10,32 Millionen Euro Jahresgehalt 2023. Den VW-Beschäftigten will er die Löhne um mindestens 10 Prozent kürzen. Geht es noch dreister?