7. Dezember 2024, 12:57: Unterzeichnung Solidaritätspakt Al-Awda und ICOR

Die ICOR - Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen - hat im Jahr 2024 dafür bedeutende Zeichen gesetzt: Nicht nur ihre schon Tradition gewordenen internationalen Kampftage zum 1. Mai, 8. März, zum Kampf mit sozialistischer Perspektive gegen imperialistische Kriege und Umweltzerstörung. Weitere Höhepunkte waren 2024 das internationale Seminar "Lenins Lehren sind lebendig" und die weit in die Zukunft ausstrahlende 5. Weltkonferenz der ICOR. Eine ihrer wesentlichen Selbstverpflichtungen ist die Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf. Demonstrationen, Veranstaltungen, Solidaritätswochen, Zeitungsartikel, Internetdebatten, der Plan eines Krankenhausbaus - und nicht zuletzt die Spendensammlung "Gaza soll leben" setzen das energisch in die Tat um.

Zum Jahreswechsel gelang ein weiterer großer Schritt nach vorne: Am 7. Dezember 2024 um 12:57 wurde der weitreichende Solidaritätspakt zwischen ICOR und der Al-Awda Health Community Association abgeschlossen. Es ist das einzigartige säkulare Gesundheitsnetzwerk in Gaza und arbeitet beständig, buchstäblich todesmutig und unter allerhärtesten Bedingungen. Der Pakt wurde soeben auf der ICOR-Website veröffentlicht. Damit gehen die gesammelten Spenden nun unmittelbar nach Gaza, in Deutschland über das Spendenkonto von Solidarität International. Bis auf Weiteres gehen die Gelder in die Akuthilfe. Für später sind im "Pakt" die Weichen schon gestellt auf den künftigen Krankenhausbau der ICOR in Gaza. Der "Pakt" beruht auf Gegenseitigkeit: Al Awda wird u.a. berichten über die Verwendung der Gelder und außerdem Informationen aus erster Hand geben sowie aktiv mit der ICOR die Konzeption des künftigen Krankenhauses erörtern.

Unter Berücksichtung der eigenen Spendensammlungen der ICOR Organisationen in ihren Ländern ist es 2025 von größter Bedeutung, das Versprechen des Paktes in die Tat umzusetzen. Das ist dringender denn je. Amnesty International hat vor Kurzem ein ausführliches Dossier herausgegeben, das den Genozid an der palästinensichen Bevölkerung belegt. Vor wenigen Tagen wies UNICEF-Sprecherin Rosalia Bollen eindringlich auf das Leid der Kinder in Gaza hin: "Die Kinder in Gaza frieren, sind krank und traumatisiert. Hunger, Mangelernährung und die schwierigen Lebensumstände bewirken, dass diese Kinder in ständiger Lebensgefahr leben." Am selben Tag sind mindestens drei Neugeborene in Gaza erfroren.

Freiheit für Palästina!

Gaza soll leben!

Spendet für den Solidaritätspakt mit Al-Awda!

Hoch die internationale Solidarität!





Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben

Der Solidaritätspakt

Solidaritätspakt zwischen Al-Awda Health Community Association und ICOR (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen)

Der Solidaritätspakt hat die Aufgabe, eine solidarische Zusammenarbeit zur Unterstützung der Gesundheitsfürsorge für Menschen in Gaza durch die Al-Awda Health Community Association zu entwickeln. Sie beruht von Seiten der ICOR auf dem entschiedenen Protest und Widerstand gegen die menschenverachtende, existenzbedrohende Aggression Israels gegen die palästinensischen Massen in Gaza. Sie soll den Menschen in Gaza, insbesondere auch den Frauen und Kindern, zum Ausdruck bringen: Ihr seid nicht alleine, sondern mit der ICOR stehen Menschen auf der ganzen Welt an eurer Seite. ICOR möchte mit der Unterstützung den mutigen, selbstlosen Einsatz der Al-Awda Health Community Association für das Überleben und die Lebensbedürfnisse der Masse der Bevölkerung in Gaza unter schwierigsten Bedingungen würdigen und stärken. Der Solidaritätspakt soll eine Zusammenarbeit auf Gegenseitigkeit und auf überparteilicher, demokratischer und säkularer Grundlage sein. Als erste Stufe werden die ab 1.10.2024 gesammelten Geldspenden im Rahmen der 2023 von der United Front Europa gestarteten Spendensammlung »Gaza soll leben« an die Al-Awda Health Community Association überwiesen. Die Überweisung erfolgt jeweils, wenn wieder 5000 € gesammelt wurden. Kooperationspartnerin ist dabei u.a. die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International in Deutschland. Die Spendensammlung erfolgt von Menschen und Organisationen, die selbst nicht mit Reichtümern gesegnet sind. Dafür aber kann Al-Awda Health Community Association sicher sein: Es wird jeder Cent ehrlich unter den Massen gesammelt und mit Bewusstseinsbildung und Solidarität verbunden. Al-Awda Health Community Association verpflichtet sich ihrerseits, regelmäßig und sorgfältig Rechenschaft abzulegen über die genaue Verwendung der Gelder zu rein humanitären Zwecken in der Fürsorge für Gesundheit und existenzielle Lebensbedürfnisse der Bevölkerung in Gaza. Sie wird gebeten auch Informationen aus erster Hand über die Entwicklung der Situation an die ICOR zu geben für die Öffentlichkeitsarbeit ihrer Organisationen. Im Laufe der Zusammenarbeit und entsprechend der Entwicklung der Umstände soll eine Höherentwicklung der Zusammenarbeit angestrebt werden: zur Sammlung von Medikamenten, von medizinischem Gerät und perspektivisch für den Wiederaufbau im Bereich der Gesundheitsfürsorge (Krankenhaus, Gesundheitsstationen o.ä.). Dafür sollen rechtzeitig einvernehmliche Konzepte entwickelt und nach Kräften Gelder gesammelt werden.





