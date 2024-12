AfD-Weidel und die trauernden Mütter

Diesen Post findet man im Zusammenhang mit dem faschistischen Anschlag auf dem X-Account der AfD-Chefin Alice Weidel. Was sich ändern soll, haben Weidel und die AfD oft genug in ihren hetzerischen Reden und Verlautbarungen mitgeteilt: Kein geflüchteter Mensch soll mehr nach Deutschland gelangen, nicht einmal nach Europa, und die hier sind, sollen abgeschoben werden, wenn nötig, mit brutaler Gewalt.

Leider wirkt diese Hetze, die unentwegt verbreitet wird, auf einen Teil der Massen. Es ist notwendig, eine solche Verarbeitung der Entwicklung zu kritisieren! Mit einer Weidel und einer faschistischen AfD an der Regierung wird die Menschenverachtung offizielles Regierungsprogramm. Das kann kein Arbeiter wollen, kein anständiger Mensch.

In einem senegalesischen Dorf trauert eine Familie um ihren jungen Sohn Mouhamed, der 2022 in Dortmund durch Polizeikugeln starb. Dieser sinnlose Tod war Ergebnis der von Weidel und Co. verbreiteten Hetze und der Rechtsentwicklung in Deutschland, die Weidel auf die Spitze treiben will. AfD und Weidel waren auch die geistigen Brandstifter für Magdeburg.

Wehret den Anfängen! Verbot der AfD und aller anderen faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!