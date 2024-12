Bündnis "widersetzen" kündigt Aktionen gegen AfD-Parteitag an

Aus mehr als 30 Städten werden Busse nach Riesa fahren. Die Aktionen sollen dort ab 6:30 Uhr morgens beginnen. „Die AfD ist in Riesa nicht willkommen. Ihre Propagandashow für Hass und Hetze muss ausfallen. Wir werden uns mit tausenden Menschen vor den Zugängen zum AfD-Parteitag versammeln und nicht freiwillig Platz machen. Gemeinsam werden wir das andere Sachsen zeigen: Bunt, vielfältig, solidarisch und entschlossen," erklärt widersetzen-Sprecherin Mascha Meier, die selbst aus Riesa kommt.

„Ziviler Ungehorsam gegen die AfD ist notwendig und gerechtfertigt. Die AfD steht für Ausgrenzung, Spaltung und Sozialabbau. Diese faschistische Partei ist eine Bedrohung für uns alle, die nicht so aussehen oder nicht so leben, wie es den Rechten gefällt. Es ist erschreckend, dass andere Parteien die Parolen und die Konzepte der AfD kopieren. Deshalb müssen wir selbst den Rechtsruck aufhalten," ergänzt Maria Schmidt, ebenfalls Sprecherin von widersetzen.

In der Reaktion der AfD auf den Anschlag in Magdeburg sieht das Aktionsbündnis widersetzen einen weiteren Beleg für die Gefährlichkeit der Partei. „Ohne jedes Zögern benutzt die AfD die Opfer des Anschlags, um Hass zu verbreiten und die Menschen in Magdeburg gegeneinander aufzuhetzen. Das ist nicht nur unanständig, sondern brandgefährlich und muss gestoppt werden," sagt Mascha Meier zu den aktuellen Ereignissen.

Für den 6. Januar 2025 wird widersetzen zu einer Pressekonferenz nach Leipzig einladen. Weitere Informationen folgen.

widersetzen ist ein bundesweites Aktionsbündnis, das Aktionen des massenhaften zivilen Ungehorsams gegen den AfD-Bundesparteitag am 11./12. Januar 2025 in Riesa ankündigt.