Die Gurkha-Rekrutierung muss beendet werden!

Wir, die unterzeichnenden Mitglieder von Organisationen (oder Parteien), stehen in Solidarität mit der British Gurkha Army Ex-Servicemen's Organization (BGAESO) in ihrem Kampf für ein Ende der langjährigen Ausbeutung der nepalesischen Jugend durch ausländische Militärrekrutierung. Seit über 200 Jahren dient diese Praxis der Durchsetzung imperialistischer Interessen und führt zu schweren Menschenrechtsverletzungen.

Das Dreiparteienabkommen von 1947, das diese Praxis formalisierte, bindet nach wie vor über 42.000 Nepalis an ungleiche Bezahlung, unzureichende Renten und diskriminierende Behandlung. Rekrutierungsprogramme wie Indiens allgemeines Armee-Rekrutierungsprogramm „Agnipath" verkürzen die Dienstzeit auf vier Jahre ohne nennenswerte Leistungen und behandeln nepalesische Jugendliche als Wegwerfarbeitskräfte. Auch Großbritannien setzt Gurkhas in seinen ausländischen Kriegen unter ähnlich ausbeuterischen Bedingungen ein. Wir fordern Länder wie Großbritannien, Indien, Singapur und Brunei auf, diese Programme zur Rekrutierung der nepalesischen Jugend sofort einzustellen.

Diese Praxis ist ein eklatanter Verstoß gegen die grundlegenden Menschenrechte und eine eklatante Form des Menschenhandels. Sie beraubt junge Nepalis ihrer Würde, beutet ihre Arbeitskraft unter diskriminierenden Bedingungen aus und missachtet ihre grundlegenden Ansprüche auf Gleichheit und Gerechtigkeit. Die hohe Arbeitslosigkeit treibt die nepalesische Jugend dazu, an solchen Programmen teilzunehmen, ohne zu wissen, welche Ausbeutung sie erwartet. Kein Mensch sollte einem solchen systematischen Missbrauch ausgesetzt sein, und es ist unsere moralische Pflicht, dies unmissverständlich zu verurteilen.

Wir würdigen die unermüdlichen Bemühungen der BGAESO, diese Ungerechtigkeiten ans Licht zu bringen. Wir schließen uns ihrer Forderung nach der sofortigen Abschaffung dieser ausbeuterischen Rekrutierungsprogramme an und stehen fest an der Seite der Menschen in Nepal, die Gerechtigkeit und die Achtung ihrer Rechte fordern.

Wir danken Ihnen.

Internationale Delegierte/Beobachter des Vereinigungsparteitags der RCPN:

der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschland

der CPI (ML) Massenlinie

der Kommunistischen Partei der Türkei - Marxistisch-Leninistisch

der PBSP/Bangladesch