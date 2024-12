Die Partei der „großen Lüge“

Es ist volle Absicht: Nach dem faschistischen Terroranschlag eines AfD-Anhängers auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ruft die AfD zu einer Kundgebung auf. Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel eröffnet ihre Rede wie folgt: „Wir sind hier zusammen gekommen, einen Tag vor Heiligabend, um der Opfer einer Wahnsinnstat zu gedenken. Einer Tat, die die Vorstellungskraft aller Anwesenden übersteigt. Eine Tat von einem Islamisten“.

Damit hat sie direkt am Anfang die Wahrheit auf den Kopf gestellt, machte zum Ausgangspunkt ihrer gesamten folgenden Tiraden eine offensichtliche, mit schamloser Entrüstung vorgetragene, pathetisch inszenierte Lüge. Wir wollen uns hier gar nicht damit aufhalten, die Lüge mit einem Dutzend Quellen zu widerlegen – denn die Wahrheit ist ausreichend bekannt. Vielmehr wollen wir diese typisch faschistische Methode der „großen Lüge“ vorführen.

Die Größe der Lüge soll die Vorstellung sprengen

Wie kann es also sein, dass jemand eine derartig absurde Lüge ausspricht, und zwar im vollen Wissen um die Wahrheit? Tatsächlich ist genau das der Trick.

Es ist eine Methode, der sich auch Hitler bediente: In „Mein Kampf“ schrieb er, „daß in der Größe der Lüge immer ein gewisser Faktor des Geglaubtwerdens liegt“. Das ist so, weil die breite Masse eben nicht von sich aus schlecht ist: „Eine solche Unwahrheit wird ihr gar nicht in den Kopf kommen, und sie wird an die Möglichkeit einer so ungeheuren Frechheit der infamsten Verdrehung auch bei anderen nicht glauben können“. Das schrieb er natürlich nicht über sich selbst, sondern behauptete, nur die Juden und die „marxistischen Kampforganisationen" seien zu solchen Lügen fähig. Derweil war die antikommunistische Geschichte einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung freilich nichts anderes als das Musterbeispiel für genau diese Methode einer Lüge, die so groß ist, dass sich ein unbedarfter Mensch nur schwer vorstellen kann, dass sie komplett erfunden ist.

Weidel tut heute nichts anders: Die trotz ihrer Offensichtlichkeit offen vorgetragene Lüge verunsichert Teile der Massen, die sich so viel Unverfrorenheit einfach nicht vorstellen können. Für die der AfD schon hörigen Teile der Massen kehrt sich genau diese Wirkung um: Sie nehmen den offensichtlichen Widerspruch mit den Tatsachen als Beweis dafür, dass die Gegner der AfD die Tatsachen gefälscht haben müssen.