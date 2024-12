Internationalistische Liste/MLPD zur Bundestagswahl

Erfurt: Weihnachtsmänner plakatieren

Eine frohe Weihnachtsbotschaft brachten am 23. Dezember zehn fleißige Wahlkämpfer, die in Erfurt am frühestmöglichen Termin, nämlich eben dem 23. Dezember, die ersten Wahlplakate aufgehängt haben.

Korrespondenz