Farhad Şamî an der Tişrîn-Front: Hier, um zu bleiben!

Der Pressesprecher der Demokratischen Kräfte Syriens (QSD), Farhad Şamî, hat sich zum aktuellen Kriegsgeschehen am Tişrîn-Damm geäußert. In einem Video, das am Donnerstag auf der Brücke an der Talsperre aufgenommen wurde, dementierte er Meldungen des türkischen Verteidigungsministeriums, wonach die Region „unter vollständiger Kontrolle“ des von der Türkei gesteuerten Dschihadistenverbands „Syrische Nationalarmee“ (SNA) stehe. „Heute ist der 26. Dezember 2024, es ist 17.20 Uhr [15:20 Uhr MEZ] und wir sind am Tişrîn-Damm. Unsere Anwesenheit hier zeigt, dass die vom Verteidigungsministerium des Besatzerstaates Türkei gestreuten Berichte nicht der Realität entsprechen“, sagte Şamî.

Frontlinie hat sich verlagert

Die Türkei würde ihre „genozidal motivierten Angriffe“ gegen die Bevölkerung Nord- und Ostsyriens weiter fortsetzen, erklärte Şamî weiter. Auch der rund zwanzig Kilometer südöstlich von Minbic (Manbidsch) gelegene Tişrîn-Damm sowie angrenzende Siedlungen und Dörfer würden nach wie vor attackiert. Von einer Kontrolle der Gegend durch die SNA könne aber nicht im Entferntesten die Rede sein. Die Initiative liege bei den Kämpferinnen und Kämpfern der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ), der Volksverteidigungseinheiten YPJ sowie anderer Mitgliedsverbände der QSD. „Seit 20 Tagen leisten sie großen Widerstand an dieser Front. Sie sind das Fundament aller Siege unseres Volkes gegen die Besatzung. Die Talsperre Tişrîn befindet sich unter der vollständigen Kontrolle der QSD“, so Şamî.



Der QSD-Pressesprecher äußerte sich auch zu den Verlusten in den Reihen der SNA. Alleine an der Tişrîn-Front habe es seit Beginn der Auseinandersetzungen vor zweieinhalb Wochen rund 450 Tote und etliche Verletzte gegeben, hinzu kämen „unzählige“ zerstörte Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und schwere Waffen wie Granatwerfer. Aktuell hätten sich die Auseinandersetzungen verlagert, der Hauptkampf finde im Umland des Dorfes Ebû Qelqel (Abu Qalqal) nördlich des Tişrîn-Damms statt. ...



