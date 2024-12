Friedrich Engels aus dem Wuppertal

Für viele gläubige Menschen sind die Weihnachtstage Tage der Besinnung. Für die Herrschenden sind dies Tage, an denen sie besonders abscheulich ihre christliche Doppelmoral verbreiten, um die von ihnen verursachten gesellschaftlichen Zustände als gottgegeben auszugeben, das himmlische Paradies als einzig möglichen Ausweg aus dem Untergang in der kapitalistischen Barbarei zu verkaufen. Friedrich Engels beschrieb in seinen Berichten aus dem Wuppertal diese Doppelmoral treffend: Die Schnapsflasche und die Bibel waren Herrschaftsinstrumente der Kapitalisten. "Die reichen Fabrikanten aber haben ein weites Gewissen, und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, bringt keine Pietistenseele in die Hölle, besonders wenn sie alle Sonntage zweimal in die Kirche geht." (Marx-Engels-Werke Band 1, Seite 418)