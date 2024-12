Gedenken an Wladimir I. Lenin, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg auch in Gelsenkirchen

Angesichts der faschistischen Gefahr mit Trumps Amtsübernahme, drohender Weltkriegsgefahr, einer begonnenen weltweiten Umweltkatastrophe, einem Generalangriff auf die Existenz der Arbeiterfamilien insbesondere in der Stahl- und Automobilindustrie wächst die Suche nach einer gesellschaftlichen Alternative zu diesem krisengeschüttelten kapitalistischen System. Wir meinen: Sozialismus ist heute notwendiger denn je!



Die Revolutionäre Wladimir I. Lenin, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg haben ihr Leben lang für eine von Ausbeutung und Unterdrückung befreite, sozialistische Gesellschaft gekämpft. Jedes Jahr gedenken ihrer noch heute Zehntausende auf der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde.



Das Internationalistische Bündnis lädt alle Interessierten herzlich ein! Zum dritten Mal wird am Sonntag, den 12. Januar, um 11.30 Uhr, auch in Gelsenkirchen-Horst an der sozialistischen Gedenkstätte mit den Statuen von Karl Marx und Wladimir Iljitsch Lenin ein solches Gedenken durchgeführt.



Wer mit einem Gruß oder kulturellem Beitrag dabei sein möchte, melde sich bis 9. Januar 25 bei martina.reichmann@onlinehome.de. Ort: Vor dem Willi-Dickhut-Haus an der Kreuzung Schmalhorststraße / An der Rennbahn in Gelsenkirchen-Horst. Zum Aufwärmen im Anschluss gibt es bei Kaffee, Tee und Kniften im Bistro des Kultursaals Horster Mitte genügend Zeit für Gespräche.